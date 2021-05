Benzema: “Ho sempre creduto nel mio ritorno in Nazionale, sono stato ricompensato”

Intervenuto in sala stampa, Karim Benzema, ha parlato del suo ritorno in Nazionale francese: “Quello che è successo è successo. Ci sono sempre rimpianti. Non puoi tornare indietro, la cosa più importante è quello che succede in campo. Sono completamente concentrato sul mio gioco, su quello che posso portare a questa squadra che ha vinto tanto. Il resto, devi dimenticarlo gradualmente. Questo è quello che ho in testa, quello che ho come ambizione. Non mi sono mai arreso. Ovviamente ero molto deluso, moralmente, è stata dura, fa parte della mia carriera dove c’erano molti ostacoli. Ho sempre lottato nella speranza di tornare un giorno nel giro della Nazionale. Sono stato ricompensato. Ringrazio il ct Didier, abbiamo parlato e ho detto che sono super felice. Se posso aggiungere qualcosa? Nulla più, anzi, tanti auguri mamma, ti voglio bene”.

Foto: Sito Real