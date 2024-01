Benzema è tornato all’Al Ittihad con 17 giorni di ritardo. Presto un incontro con tecnico e dirgenza

Karim Benzema è tornato all’Al Ittihad con 17 giorni di ritardo. Atteso per il 2 gennaio, l’attaccante è tornato in sede solo ieri, come fa sapere il club. Benzema è arrivato giovedì sera con 17 giorni di ritardo. Il club è furioso per quel che è successo non essendo riuscito, tra le altre cose, a raggiungerlo per dieci giorni. La squadra è tornata ad allenarsi già da venerdì scorso. È previsto pertanto un incontro tra il giocatore, il tecnico Marcelo Gallardo e la dirigenza per discutere del futuro dell’attaccante.

Foto: Instagram Al Ittihad