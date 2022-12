Benzema dice addio alla Nazionale francese. Il post sui social: “Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”

Post di Karim Benzema dove annuncia molto probabilmente, il suo addio alla Nazionale francese. L’attaccante del Real Madrid, Pallone d’Oro 2022, ha postato una foto con la divisa dei “Blues” e ha scritto la seguente frase: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”.

Sembra un addio bello e buono, che arriva all’indomani della sconfitta della Francia al Mondiale in Qatar. Un Mondiale che doveva vedere Karim come grande protagonista, ma che invece lo ha visto come grande assente, per via di un infortunio e di un rapporto non idilliaco con Deschamps.

