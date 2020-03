Benzema, dal rinnovo Real all’aggancio a Puskas a quota 241 gol

Karim Benzema sempre più nella storia del Real Madrid. Con la rete messa segno contro il Betis, l’attaccante francese ha eguagliato un mostro sacro come Ferenc Puskas al quinto posto nella classifica dei bomber all-time delle Merengues. Un gol, il numero 241 per Benzema, che non è bastato alla squadra di Zidane per evitare la sconfitta, ma ha permesso all’ex Lione di sbloccarsi dopo un digiuno di sei partite. Davanti alla coppia Benzema-Puskas, nella classifica dei migliori marcatori della storia del Real, ci sono soltanto Santallana (289 gol), Di Stefano (308), Raul (323) e Cristiano Ronaldo (450). Un gol che arriva pochi giorni dopo l’annuncio dell’agente dell’attaccante francese, che ha di fatto ufficializzato il rinnovo con i Blancos fino al 2022 dopo i vari rumors dei mesi scorsi. Il giusto premio per un giocatore che ha scritto pagine importante nella storia del Real.

Foto: Twitter ufficiale Champions League