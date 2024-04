Benzema criptico sul suo futuro: “Lasciare l’Al Ittihad? Vedremo cosa succederà”

Karim Benzema non sta rendendo al meglio in Arabia Saudita. L’attaccante francese, oggi in forza all’Al Ittihad, non trova la via del gol dal 15 dicembre 2023, nel match di Coppa del Mondo per Club perso dalla squadra di Gedda contro gli egiziani dell’Al Ahly. L’ex Pallone d’Oro, ai microfoni di un’emittente televisiva saudita, ha parlato così del suo prossimo futuro, mettendo in discussione la sua permanenza nella Saudi Pro League. Queste le sue dichiarazioni:

“Vedremo cosa succederà. Non fare gol da dicembre? Qui non c’è lo stesso gioco, gli stessi giocatori… per questo non sono lo stesso Benzema del Real Madrid. È il mio primo anno qui. Lasciare l’Al Ittihad? Ci sono molte notizie, vedremo cosa succederà. Il mio obiettivo è qui e poi vedremo”.

Foto: Instagram Al Ittihad