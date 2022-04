Benzema come Messi, Cristiano Ronaldo e Luiz Adriano: il record di Karim

Tripletta per Karim Benzema, che come suo solito sta dipingendo calcio nelle notti che contano, quelle di Champions League. Dopo i tre gol rifilati al PSG, è il secondo hat-trick consecutivo per il francese del Real Madrid: come apprendiamo da Opta, è il quarto giocatore a centrare questo bis nella massima competizione europea per club. Prima di lui ci sono riusciti Cristiano Ronaldo (2017), Lionel Messi (2016) e Luiz Adriano (2014).

Foto: Twitter Real Madrid