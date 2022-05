Benzema: “Avrei voluto Mbappé al Real, era il suo sogno. Ha fatto una scelta che va rispettata, ci divertiremo in Nazionale”

Raggiunto dai microfoni di Telefoot, Karim Benzema è tornato sul mancato approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid: “Avrei voluto che Kylian potesse realizzare il suo sogno di giocare per il Real Madrid, e che lo facesse insieme a me. Ha però scelto il PSG, e lo dobbiamo rispettare. È molto giovane, e su di lui ci sono tante responsabilità. Anche se non giocheremo nello stesso club, ci divertiremo in Nazionale. Questa decisione non avrà conseguenze, siamo buoni amici“.

Foto: Instagram Benzema