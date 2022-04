Benzema: “Ancelotti è uno dei migliori allenatori del mondo”

Karim Benzema ha parlato nel post partita di Chelsea–Real Madrid. Ecco quanto apprendiamo da AS: “È una notte magica, come contro il PSG. Siamo entrati in campo per vincere. Le cose sono andate bene. Dal primo minuto all’ultimo. Noi stiamo bene. Combatteremo fino alla fine. Tutti e tre sono gol molto importanti, ma preferisco il terzo perché ho sbagliato nel primo tempo e ce l’avevo in testa. Il nostro allenatore è uno dei migliori al mondo, abbiamo molta fiducia in lui. C’è ancora il ritorno, daremo tutto per vincere“.

Foto: Twitter Real Madrid