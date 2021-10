Benzema: “Al Pallone d’oro ci penso fin da bambino. Giocare con Mbappè al Real? Ci spero ma bisogna rispettare il PSG”

Karim Benzema, tramite un’intervista a TVE, ha commentato le voci di una possibile vittoria del Pallone d’oro: “È un trofeo che tutti i giocatori vorrebbero vincere. Ci pensiamo da bambini e se oggi ci sono vicino è grazie ai miei compagni di squadra”. Su Mbappè al Real: “Mi diverto con lui in Nazionale e in futuro, perché no? È un grande giocatore, ma bisogna rispettare il PSG. L’ho sempre detto e lo ripeto, spero che giocheremo insieme un giorno”.

FOTO: Twitter Francia