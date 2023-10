Benzema accusato di avere rapporti con islamici radicali. I legali: “Tutto falso, valutiamo procedimenti contro il Ministro”

Polemiche in Francia contro l’attaccante Karim Benzema, accusato dal Ministro degli Interni del suo Paese di avere legami attivi con il gruppo “Fratelli Musulmani”, un gruppo di islamici radicali, coinvolto anche nel conflitto israelo-palestinese che in questi giorni ha tornato a vivere momenti di intensità ed ha tornato il mondo intero a far parlare di sé.

Tramite Le Parisien i legali del Pallone d’Oro, hanno fatto sapere che agiranno per vie legali contro il Ministro: “Tutto falso! Karim Benzema non ha mai avuto il minimo rapporto con questa organizzazione. Ha anche scelto di vivere in Arabia, dove la suddetta organizzazione è stata dichiarata “terroristica”, cosa che la Francia non ha mai fatto. Valutiamo un procedimento contro il ministro, applicando per esempio la legge sulla manipolazione dell’informazione tanto cara al nostro governo, se non anche per diffamazione o addirittura ingiuria, visto che questo legame con i Fratelli Musulmani, che è inesistente e secondo lui invece sarebbe addirittura cosa nota, è evidentemente presentato come dispregiativo. Non è accettabile che chi ci governa si creda autorizzato a procedere solo per opportunismo”.

Foto: Instagram Benzema