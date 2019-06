Benzar, Shakhov e Gabriel al Lecce: bingo!

Tre nostre esclusive vanno in porto. Due giorni fa vi avevamo anticipato l’accordo tra il Lecce e Benzar, terzino destro in uscita dalla Steaua Bucarest. Sempre il 25 giugno avevamo anticipato l’accordo totale per il centrocampista ucraino Shakhov, in scadenza di contratto con il PAOK Salonicco. Entrambi si sottoporranno nelle prossime ore alle visite con il club salentino. Ma non finisce qui: ieri sera vi avevamo raccontato l’irruzione a sorpresa del lecce per il portiere brasiliano Gabriel, svincolato, aggiungendo in mattinata che la trattativa sarebbe entrata nel vivo per la definizione. Bene, anche in questo caso accordi: contratto biennale e il Lecce sempre più scatenato. Gabriel sarà in Salento tra martedì e mercoledì per le visite. Ora gli altri obiettivi: Tonelli per la difesa, Acquah per il centrocampo, Lapadula per l’attacco, magari senza perdere di vista Burak Yilmaz. Quest’ultima resta una trattativa difficile, ma il Lecce vuole capire se ci sono ancora margini.