Esclusiva: Lecce, pronto il colpo Shakhov, centrocampista in scadenza con il Paok

Non soltanto il terzino Benzar in arrivo dalla Steaua Bucarest. Il Lecce è molto vicino a un centrocampista ucraino in scadenza con il Paok Salonicco. Si tratta di Yevhen Shakhov, classe 1990, che il club greco aveva acquistato dal Dnipro. Ora non ci sono più i margini per il rinnovo, il club salentino si è inserito e ha ormai raggiunto tutti gli accordi. Shakhov ha grande fisicità (è alto quasi 190 centimetri), gioca davanti alla difesa e il Lecce ha giocato di anticipo sulla concorrenza.