Benvenuti a Bergamo, capitale del gol. Numeri impressionanti

Una squadra inarrestabile, con Bergamo capitale del gol. Può essere questo il riassunto dell’Atalanta vista non solo oggi contro il Brescia, sei gol fatti, ma nell’arco di un’intera stagione. Un’annata da record, quella degli uomini di Gasperini che continuano a sfornare goleade piazzandosi per una notte alle spalle della Juventus. Nonostante gli impegni ravvicinati e l’attesa in vista della sfida contro il PSG in Champions League, l’Atalanta contro le rondinelle con un massiccio turnover ha giocato in discesa continuando la scalata in Serie A a suon di giocate, gol e tanto spettacolo. Una squadra compatta, dalla difesa all’attacco con Pasalic che oggi firma la sua prima tripletta insieme a Gosens che entra nella top5 dei campionati europei per presenza ai gol, 9 gol e 8 assist per lui. Con il 6-2 di questa sera, i sette gol rifilati a Udinese, Torino e Lecce più le due manite rifilate a Milan e Parma, l’Atalanta ha sfondato il muro dei 90 gol in Serie A, con ben 93 centri in 33 partite giocate, 110 in tutta la stagione (16 in Champions e 1 in Coppa Italia). Gli orobici ora sono pronti ad eguagliare e a sorpassare – viste le cinque giornate rimaste – il Napoli di Sarri che a fine stagione 2016/2017 aveva messo a segno 95 reti. Con questi numeri record, l’Atalanta di Gasperini insegue adesso il Bayern Monaco che ha toccato 100 gol in Bundesliga.

Foto: profilo twitter UEFA