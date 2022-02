Gioia per tutti gli amanti del calcio. Al 52′ di Brentford-Newcastle, è tornato in campo Christian Eriksen, dopo quel maledetto problema cardiaco che l’ha colpito durante Danimarca-Finlandia dell’Europeo. Indipendentemente dall’esito finale della partita, che vede al momento i magpies vincere per 0-2, è questa la vittoria più bella del pomeriggio, 259 giorni dopo.

FOTO: Twitter Brentford