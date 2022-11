Bento (ct Corea del Sud): “Ovviamente avrei preferito non incontrare il Portogallo”

Il tecnico della Corea del Sud, nato in Portogallo, ha parlato in conferenza stampa del girone difficile dove sono capitati. Ecco le sue parole: “Ovviamente avrei preferito evitare il Portogallo. Affrontare Cristiano Ronaldo? Calma, prima dobbiamo vedercela con Suarez, Cavani, Nunez e tutti gli altri campioni dell’Uruguay. Poi sarà la volta del Ghana, solo dopo inizieremo a pensare al Portogallo. Siamo finiti in un girone molto complicato.”

Foto: Logo Sud Corea