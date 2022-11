Bento (ct Corea del Sud): “Kim in dubbio. Son sta meglio, domani sarà fondamentale”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Bento, commissario tecnico della Corea del Sud, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in vista della sfida di domani contro il Ghana: “Kim Min-Jae è in dubbio. Assente invece Hwang Hee-Chan”. Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Son: “È naturale che ci siano state delle difficoltà nella prima partita a seguito del recente infortunio di Son. Sta meglio, è fiducioso e sicuramente domani sarà fondamentale”.

Foto: Instagram Napoli