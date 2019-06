Bentancur: “Voglio vincere tutto con la Juve. Sono in uno dei primi tre club d’Europa”

Il centrocampista uruguaiano della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club poco dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo contrattuale: “E’ un’emozione incredibile, voglio sfruttare al meglio questa occasione per migliorare. Mi avevano detto che la Juve è una famiglia e tutti me lo hanno dimostrato in questi due anni. E’ uno dei primi tre d’Europa, per me è un onore restare altri 5 anni. Il mio obiettivo è quello di vincere tutto con la Juventus e di trionfare in un Mondiale con l’Uruguay”.

Foto: twitter ufficiale Juventus