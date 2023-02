Bentancur, stagione finita: si è rotto il crociato

Stagione finita per Rodrigo Bentancur, brutto l’infortunio subito nella partita di Premier League persa contro il Leicester. Il centrocampista venticinquenne, classe ’97, ex Juventus si è rotto il legamento crociato. Necessario un intervento chirurgico e i tempi di recupero potrebbero essere lunghissimi (dai sei agli otto mesi). Una notizia molto negativa per il Tottenham di Antonio Conte, tecnico che in vista del Milan dovrà fare anche a meno di Lloris tra i pali.

Foto: Instagram Bentancur