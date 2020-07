Bentancur- Juventus: è la stagione della consacrazione

Rodrigo Bentancur è la piacevole certezza del campionato della Juventus. Non la classica scoperta di un calciatore, ma un’affermazione che nasce dalla crescita costante e tangibile degli ultimi anni. Il centrocampista uruguaiano si è imposto nel centrocampo dei bianconeri, unendo qualità e quantità. L’ex Boca Juniors ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare in una grande società come la Juventus e di essere molto duttile: Bentancur può giocare in tutti i ruoli del centrocampo ed essere contestualmente capace di inserirsi in zona gol e di fornire un contributo prezioso nella fase di non possesso. Il ragazzo, classe 1997, è diventato uno dei calciatori preferiti da Maurizio Sarri. Perchè il tecnico della Juventus gli ha concesso un minutaggio sempre maggiore, a causa delle defezioni di Khedira e delle condizioni imperfette di Rabiot e Ramsey. Bentancur ha spesso sostituito Pjanic in cabina di regia, risultando molto efficace in una repentina impostazione della manovra. Con l’addio del bosniaco, Bentancur può ereditare il ruolo di Pjanic e le chiavi del centrocampo e formare con Arthur una linea di centrocampo di grande qualità. Tecnica, sacrificio e grande visione di gioco. Con Bentancur, la Juventus si è assicurata un grande e validissimo centrocampista per i prossimi anni.

Foto: Bentancur Twitter ufficiale Juventus