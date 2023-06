Bensebaini si presenta: “Non vedo l’ora di giocare per vincere col Dortmund”

Ramy Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Dopo l’ufficialità, il laterale classe 1995 ha rilasciato le sue prime parole da calciatore del BVB ai canali ufficiali del club tedesco: “Non devo spendere troppe parole sul nome del Borussia Dortmund. Anche da avversario ho sentito l’atmosfera straordinaria del Signal Iduna Park. So di cosa è capace il BVB e sono sicuro che come squadra costruiremo qualcosa, partendo dalla seconda metà di questa stagione. Non vedo l’ora di far parte del Borussia Dortmund, di giocare per vincere dei titoli e vivere questa atmosfera speciale a Dortmund”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund