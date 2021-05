Bennacer: “Siamo sulla strada giusta. Quando hai un giocatore come Ibra lo ascolti”

A Sky, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato della vittoria contro la Juve: “Pioli aveva detto che questa doveva essere come se fosse l’ultima. Abbiamo lavorato tanto per giocare questa partita e penso che abbiamo fatto bene. Questa la partita della vita per me? Con il Milan, sì. Siamo contenti ma non dobbiamo mollare. Giochiamo ogni tre giorni, stasera abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Ibra e Kjaer? Sono giocatori che hanno esperienza, li ascoltiamo e facciamo quello che dicono. Quando hai un giocatore come Ibra che ti dice che devi morire per questa squadra devi dare il 200%. Traguardo vicino? Mancano tre partite, dobbiamo lavorare tanto e dare tutto. Siamo sulla strada giusta, non è finita ancora”.

