Bennacer: “Siamo più forti di quando abbiamo vinto lo scudetto. Domani sarà una delle partite più importanti della stagione”

Il Milan è proto a sfidare domani la Roma nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni, rilasciate oggi in conferenza stampa, del centrocampista dei rossoneri Ismael Bennacer:

“Quella di domani sarà una delle più importanti della stagione. Siamo pronti, ci siamo preparati bene, fisicamente e mentalmente. Sarà una bella sfida”.

È un bel periodo per il Milan. È come il Milan dello Scudetto? “È un Milan diverso, ma penso, per me, anche più forte; abbiamo giocatori diversi con molta qualità, più esperienza, c’è uno spirito diverso. Sul campo ognuno muore per l’altro”.

Questo Milan è pronto a tornare a vincere un trofeo? “Proviamo a farlo, non lasceremo niente, neanche un punto. Domani sarà una grande partita, la più importante della stagione. Proveremo a dare tutto”.

Senza gli infortuni il Milan avrebbe lottato per lo scudetto? “Non possiamo saperlo. Avremmo potuto fare meglio senza infortuni ma è andata così. Oggi lottiamo per fare più punti possibile”.

Che ricordo ha di De Rossi da giocatore? “Lo consideravo uno dei migliori, era un grande giocatore ma è anche un top allenatore, che sta facendo bene. Sarà una partita molto difficile, vedremo domani”.

