Bennacer: “Sconfitta che fa male, il calcio a volte è crudele e ingiusto”

L’Algeria ha definitivamente salutato il sogno Mondiale, dopo lo sportivamente drammatico KO patito ieri contro il Camerun. Ismaël Bennacer ha espresso attraverso i propri social la tanta amarezza che lo pervade: “Il calcio è uno sport magico, ma a volte crudele è ingiusto. Come molti, sono devastato a causa della sconfitta di ieri. Ma una cosa è certa, sono e rimarrò sempre orgoglioso di combattere per voi. Grazie per il vostro supporto, nel bene e nel male. Ci rendete ancora più orgogliosi di rappresentare l’Algeria. Questa sconfitta fa male e sarà difficile da dimenticare, ma dovremo voltare pagina, alzare la testa e pensare ai prossimi appuntamenti. Restiamo uniti, arriveranno giorni migliori e i nostri colori torneranno a splendere. Faremo di tutto per darvi la felicità che meritate. Abbiamo vinto insieme, siamo caduti insieme, risorgeremo insieme“.

Foto: Twitter Ismaël Bennacer