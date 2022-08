Bennacer risponde a Malinovskyi: è 1-1 tra Atalanta a Milan. Stesso risultato tra Bologna-Verona

La decidono i centrocampisti in Atalanta e Milan, che termina 1-1. Bennacer risponde a Malinovsky per il pareggio della sfida di Bergamo. Gara che è iniziata con ritmi altissimi, per poi placarsi a metà tempo. Milan pericoloso con Messias al 25′, con il brasiliano che sfiora la rete del vantaggio. Al 29′, Malinovskyi con un sinistro deviato, batte Maignan e sblocca una gara fin lì equilibrata.

Il Milan non riesce a reagire nell’immediato, Rebic poco servito, Leao non pervenuto. Atalanta avanti al 45′ a fine primo tempo con l’uomo di mercato più discusso.

Nella ripresa, Pioli cambia qualche elemento, il Milan prova subito ad aggredire, ma l’Atalanta ha alcune palle gol per arrivare al 2-0, con Maignan che salva in una circostanza.

Al 68′ è Bennacer a trovare la rete del pareggio, meritato, per il Milan. Pioli prova a vincerla, ma anche Gasperini non ci sta. Il finale è intenso, nervoso, ma le due squadre non si superano più, finisce 1-1.

Nell’altra gara, è 1-1 anche tra Bologna e Verona. Padroni di casa avanti al 21′ con Arnautovic. Pareggio del Verona al 43′ con Henry. Al 43′, annullato il 2-1 ai padroni di casa per un fuorigioco di Orsolini. Lo stesso Orsolini, nella ripresa, si fa espellere, lasciando il Bologna in 10 negli ultimi 12 minuti più recupero. Il Verona prova quindi a vincerla, ma termina in parità al Dall’Ara.

