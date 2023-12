Bennacer su Ibra: “Non so se verrà, ma aiuterebbe tutti”

Durante l’intervista concessa a Sportmediaset, il centrocampista rossonero, Ismael Bennacer, ha così parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Come compagno Ibra ha portato qualcosa alla squadra. Con lui e con gli altri compagni non abbiamo parlato di questo. Non so se verrà. Ma Ibra resta Ibra: aiuterebbe tutti”.

Foto: Instagram Milan