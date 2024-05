Bennacer-Reijnders-Leao e doppietta di Pulisic, pokerissimo Milan al Cagliari in un San Siro silenzioso

Il Milan travolge il Cagliari: 5-1 a San Siro. La partita si sblocca al 35′ e a passare in vantaggio sono i rossoneri: Pulisic si accentra e serve Reijnders, che scucchiaia all’indirizzo di Chukwueze. Il nigeriano in area l’appoggia all’americano, che crossa proprio all’indirizzo dello stesso Chukwueze, murato però da Scuffet al momento del tiro. Sulla respinta a centro area il più lesto di tutti è Bennacer, che segna e sigla l’1-0. Intorno all’ora di gioco, arriva anche il raddoppio rossonero con Pulisic: l’americano è abile a battere Scuffet in uscita dopo il suggerimento da parte di Leao, entrato nella ripresa. Ma la reazione dei sardi è immediata. Al 63′ Zappa ha pennellato un cross perfetto che ha colto impreparati Musah e la difesa del Milan. E Nahitan Nandez ne ha approfittato mettendo la palla alle spalle di Sportiello. Al 74′ il Milan torna sul più due: Theo Hernandez scarica su Reijnders che prende la mira e scarica un destro imparabile per Scuffet. La reazione dei sardi è, nuovamente, immediata ma questa volta è la traversa a negare la gioia agli uomini di Ranieri. E due minuti dopo è Leao a trovare la via del gol dopo l’imbucata di Bennacer. Ma non è finita perché il Milan trova anche la rete del 5-1 con la doppietta personale di Pulisic. Un risultato che fa felice anche il Lecce che è aritmeticamente salvo.

Foto: Instagram Milan