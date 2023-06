Bennacer prosegue il percorso di recupero: “Ogni giorno un passo in più”

“Ogni giorno, un passo in più”. Con questa frase e una foto con le stampelle, il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha dato una aggiornamento sulle condizioni fisiche dopo il brutto infortunio rimediato nel derby di andata della semifinale di Champions contro l’Inter.

Il percorso per il centrocampista è ancora molto lungo, ma l’ottimismo non manca.

Foto: Instagram personale