Bennacer: “Non ho deciso io di mettere la Coppa d’Africa a gennaio. Se mi chiameranno, diro di sì”

A margine del Meet&Greet a Casa Milan con i tifosi, il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato anche della sua possibile convocazione alla Coppa d’Africa, con il club rossonero che rischia di perderlo un’altra volta dopo averlo recuperato da poco visto il suo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per molti mesi: “Semplicemente non so ancora le convocazioni ufficiali ma quando la tua Nazionale ti chiama e stai bene è dura dire di no. Non ho deciso io di mettere la Coppa d’Africa a gennaio, se mi chiameranno sarò disponibile”.

Foto: Instagram Bennacer