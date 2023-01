L’indiscrezione: Bennacer-Milan, la firma giovedì. Bonaventura-Fiorentina mercoledì

Rinnovi di contratto in dirittura in almeno un paio di occasioni, aspettando nuovi sviluppi per Leao e Skriniar. Salvo variazioni di programma, Ismael Bennacer firmerà il rinnovo con il Milan nella giornata di giovedì, considerato che mercoledì sera i rossoneri saranno impegnati in Coppa Italia contro il Torino. Accordo fino al 2027 da 4,2 milioni a stagione più bonus, confermato che la clausola da 50 milioni per l’estero non sarà valida fino alla prossima estate. Tutto fatto anche per Giacomo Bonaventura che si legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’altra stagione, la firma è prevista per mercoledì.

Foto: Bennacer Twitter personale