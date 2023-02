Bennacer: “Mi dispiace non esserci. Milan, mostriamo di cosa siamo capaci”

Ismaël Bennacer sarà uno dei grandi assenti in casa Milan nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma questa sera a San Siro contro il Tottenham. Il centrocampista algerino, da poco rientrato in gruppo, non verrà rischiato da Pioli. Il giocatore sui social ha caricato l’ambiente rossonero con un messaggio: “Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan!”.

Foto: Instagram Bennacer