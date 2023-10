Bennacer: “Infortunio inusuale. Ritorno in campo? Oggi non c’è ancora certezza”

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è stato ospite del canale YouTube “Le Club des 5”, a cui ha concesso una lunga intervista parlando del suo infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo: “Come sta andando la riabilitazione post infortunio? Sta andando molto, molto bene. Stiamo rispettando i tempi e procedendo bene sulla tabella di marcia. È un infortunio importante, direi particolare visto che si tratta della cartilagine del ginocchio. Di solito siamo abituati a sentire altri tipi di infortunio come il crociato, ma sta procedendo bene. Non abbiamo una data esatta sul rientro. Siamo tra i sei e gli otto mesi. Molto dipende dal mio corpo, dalla sua reazione. Ma, come detto, sono contento di come sta procedendo la rieducazione”.

Poi ha proseguito: “La semifinale di Champions è stata una partita particolare, che tutti quanti stavamo aspettando. È stato uno dei match più importanti della mia carriera, ma sfortunatamente è arrivato questo infortunio che all’inizio è stato certamente frustrante, ma poi uno lo accetta. Lo deve accettare perché fa parte del mestiere. È uno dei rischi del mestiere del calciatore quello di incappare in infortuni. Durante le vacanze sono stato molto focalizzato sulla rieducazione perché, ribadisco, non parliamo di un infortunio normale, ma parliamo di uno stop importante. Ho approfittato di questo lungo stop anche per fare delle cose che, di solito, non hai tempo di fare come passare del tempo con la mia famiglia. Posso dire che ci sono anche delle cose positive da poter prendere”.

Infine sul rientro: “Quando tornerò in campo?Non è facile dirlo, perché adesso mi devo rimettere in condizione per poter giocare. Adesso mi aspetta una fase di allenamento in palestra e poi dovremo capire sul campo quella che sarà la reazione effettiva del ginocchio e anche della muscolatura. Personalmente ho come obiettivo quello di tornare in campo al top della condizione. Ci vorranno anche delle partite per migliorare ulteriormente. Dicembre, gennaio, febbraio: oggi non vi so dire con esattezza quando tornerò in campo con la maglia del Milan. Le prossime settimane saranno indicative su come il ginocchio risponderà ai carichi e alle sollecitazioni. Ma voglio tornare a dare il mio contributo per il Milan”.

Foto: Instagram Bennacer