Bennacer esce da San Siro in stampelle. Brutto segnale per Pioli

Il Milan si lecca le ferite dopo la batosta nel derby di andata contro l’Inter. Milan che è in ansia anche per le condizioni di Ismael Bennacer, uscito al 18′ del derby per un problema al ginocchio.

Il giocatore è uscito in barella dal campo, un bruttissimo segnale per Pioli. Domani il giocatore effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Il giocatore ha avuto un problema al ginocchio.

Foto: Instagram Bennacer