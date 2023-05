Bennacer e un super gol di Theo Hernandez stendono la Lazio (2-0). Milan al quarto posto

Il Milan si aggiudica lo scontro Champions contro la Lazio: 2-0. La partita di San Siro si apre con una nota dolente per gli uomini di Stefano Pioli: problema muscolare per Rafael Leao e cambio forzato al 10′ con Saelemaekers che entra in campo al posto del portoghese. Ma al 17′ ci ha pensato Bennacer ad addolcire la pillola portando in vantaggio i rossoneri: bruttissimo errore in fase difensiva della Lazio, Marcos Antonio perde il pallone dopo un tentativo di costruzione dal basso e Bennacer punge con il sinistro. La Lazio accusa il colpo, i rossoneri spingono. E al 30′ arriva anche il raddoppio firmato da Theo Hernandez che si fa 60 metri palla al piede partendo dalla difesa e calcia con il sinistro superando Provedel. Un autentico eurogol. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è sempre per i rossoneri, ma il tiro di Theo Hernandez viene respinto da Casale. Nella ripresa il Milan gestisce la gara, la Lazio non riesce a trovare la forza per reagire non riuscendo mai a impensierire Maignan. E il ritmo della partita si abbassa sempre più. All’82 i rossoneri avrebbero trovato anche la rete del 3-0 con Rebic, ma la rete del croato viene annullata per fuorigioco. Nel finale si fa vedere in avanti la Lazio: prima il colpo di testa di Romagnoli che sorvola la traversa. E, poi, al 94′ Basic mastica il rimorchio offerto da Pedro sprecando la più grande occasione da gol per i biancocelesti.Il primo tentativo della Lazio arriva all’86’, ma il tiro di Pellegrini trova solo l’esterno della rete. Tre punti importanti per i rossoneri che si portano così a 61 punti, portandosi, momentaneamente, al quarto posto. La Lazio, invece, resta al secondo posto a quota 64 punti. Terza sconfitta nelle ultime quattro per gli uomini di Sarri, la seconda in tre giornate a San Siro.

Foto. Instagram Milan