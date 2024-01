Bennacer è già in ritiro con l’Algeria: salterà il Cagliari in Coppa Italia

La nazionale algerina non ha dato il benestare per lasciare il centrocampista a disposizione del Milan almeno fino all’impegno di Coppa Italia con il Cagliari: di fatto contro il Sassuolo è stata l’ultima partita di Ismael Bennacer con il Milan almeno fino a metà mese. Se l’Algeria dovesse essere eliminata, il centrocampista tornerebbe a Milanello entro la fine di gennaio. L’esordio è in programma tra due settimane contro l’Angola.

Foto: Instagram personale Bennacer