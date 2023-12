Bennacer: “Alcune volte giocare per il Milan mi sembra un sogno. Poi guardo il logo sulla maglietta e capisco che è la realtà”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero.

Queste le sue parole: “A volte quando sono sul campo di allenamento guardo il logo sulla maglietta e dico: ‘Davvero gioco per il Milan…’. Poi penso a dove ero prima, a cosa ho fatto e da dove vengo. Quando pensi a certe cose viene sempre voglia di fare qualcosa in più. Sono davvero orgoglioso di essere in questo club e darò il 100% ogni giorno, fin quando sarò qui”.