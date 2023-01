Bennacer: “Abbiamo sbagliato il primo tempo. Napoli irraggiungibile? No, ci crederemo fino alla fine”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in rimonta in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “Volevamo tre punti stasera, non abbiamo cominciato bene prendendo due gol quindi dopo siamo tornati nella partita. Avevamo qualche occasione per vincere, dobbiamo tornare a vincere. Siamo tutti uniti, dobbiamo lavorare ancora”.

Il Napoli corre forte davanti, è ancora raggiungibile? “Certo, ci crederemo fino alla fine. Dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto male per provare ad imparare”.

Adesso c’è la Supercoppa. “Siamo una grande squadra, possiamo risolvere le cose in campo e ora c’è una partita secca ed una finale si vince”.

Foto: twitter Milan