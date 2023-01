Benjamin Mendy dichiarato non colpevole per l’accusa di stupro

La vicenda giudiziaria che mette al centro Benjamin Mendy potrebbe avere risvolti positivi per il calciatore, quest’ultimo è stato infatti dichiarato non colpevole di sei capi di imputazione che lo accusavano di stupro rispetto agli accadimenti che vanno dal 2018 al 2021. Resta ancora un capo di imputazione ma è previsto un nuovo processo, programmato per il 26 giugno.

Foto: profilo Twitter Mendy