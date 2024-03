Benitez: “Xabi Alonso? Si capiva già da calciatore che sarebbe diventato allenatore. Può andare in qualsiasi grande squadra”

Rafael Benitez, tecnico del Celta Vigo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Times. Queste le sue parole su Xabi Alonso, suo calciatore ai tempi del Liverpool e oggi proiettato da allenatore col suo Bayer Leverkusen alla vittoria della Bundesliga: “Tutti parlavano del suo potenziale. Da giocatore non era abbastanza forte nella parte superiore del corpo o abbastanza veloce. Sapevamo che aveva talento, ma ci sono molti giocatori di talento che non riescono a sopportare le esigenze fisiche e il ritmo di gioco della Premier. Pensava che sarebbe diventato allenatore. Era intelligente e analizzava le cose.”

Come mai sembra essere un predestinato?

“Penso che i grandi giocatori abbiano un vantaggio come allenatori. Non è facile arrivare e avere successo, ma ha fatto bene. Ha il talento potenziale per essere un ottimo allenatore e se ha buoni giocatori avrà successo… Se può farlo per cinque o dieci anni? Non lo so. Ora può andare in qualsiasi grande squadra, ma loro sperano di vincere il campionato. Se finisce secondo, forse sarà una grande stagione, ma la gente dirà che ha fallito.”

Foto: Twitter UEFA