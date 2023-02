Benitez: “Volevo Jovetic al Liverpool, mi dissero che non avevo i soldi. Ci giocammo contro e segnò una doppietta”

Durante l’intervento al podcast We are Liverpool Podcast, l’ex allenatore dei Reds, Rafa Benitez ha rivelato un retroscena riguardante Stevan Jovetic, protagonista della sfida tra gli inglesi e la Fiorentina con una doppietta: “Volevo prendere Jovetic. Giocava nella Fiorentina e il prezzo era di 16 milioni di sterline. Nella mia testa, con il mio budget, avevo i soldi. Quando sono andato per firmarlo mi è stato detto: ‘no, non hai i soldi’. Poi abbiamo giocato contro la Fiorentina, e lui ci segnò una doppietta”.

Foto: Twitter Uefa