Benitez sulla cessione di Digne: “E’ stato un buon affare, quando non remi con tutte le forze bisogna fare qualcosa”

Rafa Benitez, in conferenza stampa, ha commentato la cessione di Lucas Digne all’Aston Villa: “Sono il manager e mi assumo le responsabilità delle mie decisioni. Penso alla squadra e al futuro del club. Quando sei su una barca e qualcuno non rema con tutte le forze, allora devi fare qualcosa. Abbiamo ingaggiato un paio di bravi giovani giocatori, gente affamata. Sono sicuro che faranno bene e ancor di più in futuro. Vendere un giocatore che quest’anno compirà 29 anni è positivo, soprattutto se poi riesci a bilanciare con altri acquisti. Stiamo equilibrando la rosa, migliorando la concorrenza ed economicamente è stato un buon affare”.

FOTO: Twitter Everton