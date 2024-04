Benitez: “Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez, ha così parlato del tema allenatori in casa Azzurri: “Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque. Il punto è che se si fa sempre il paragone con l’anno scorso – si rischia di innescare un circolo vizioso. Dev’essere bravo, non per forza giovane. Non è una questione di modulo, resto sempre convinto che un tecnico debba modellare il proprio pensiero in base alla squadra che ha”.

Foto: Twitter Uefa