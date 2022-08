Benitez: “La Serie A ha appeal, lo dimostrano Lukaku e Pogba. Lookman possibile sorpresa”

Intervisto da la Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato anche delle operazioni di mercato chiuse fin qui dai club italiani: “Sono arrivati tanti calciatori poco conosciuti in ambito internazionale ma che considero ottimi. Dybala, Pogba e Lukaku sono i colpi più eclatanti, ho apprezzato molto gli altri innesti della Juve, Di Maria e Bremer. Attenzione a Lookman dell’Atalanta: potrebbe essere una piacevole sorpresa. I ritorni di Pogba e Lukaku? È la dimostrazione che il calcio italiano ha ancora appeal e potenziale per attrarre campioni persino dalla Premier, che resta la lega di riferimento. Nello specifico è un ottimo segnale per tutto il movimento”.

Foto: Twitter Uefa