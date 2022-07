Benitez: “Koulibaly al Chelsea? In Premier non sarà dominante come in Serie A”

Il Chelsea ha certamente fatto un acquisto fondamentale con Kalidou Koulibaly, ingaggiato dal Napoli.

Un colpo per i blues che vanno a puntellare la difesa con il centrale senegalese.

In merito al nuovo innesto del Chelsea, ha parlato a The Athletic, Rafa Benitez, ex tecnico dei campani.

Di seguito le dichiarazioni: “Koulibaly? Sicuramente ottimo innesto del Chelsea. Ma ha dei limiti. Può perdere la concentrazione perché troppo sicuro di sé ma è stato decisivo a Napoli e le persone che conosco mi hanno detto che è stato il miglior centrale difensivo in Italia nell’ultimo periodo. Questa stagione sarà la sua prima stagione in Premier e potrebbe andare bene per il modo in cui Tuchel vede il calcio. Somiglia a Rüdiger, bravo con i piedi ed abile nelle sgroppate con la palla attaccata al destro. Un poco troppo morbido? Vedremo. In Italia andava bene perché era velocissimo, ma dubito che sarà così determinante in un campionato come la Premier. Il gioco aereo ad esempio non è una sua spiccata dote, ma in Italia puoi farne a meno, in Inghilterra no. Sarà interessante vedere se in Premier si evolverà. Con me era sempre molto desideroso di imparare e si fermava anche dopo l’allenamento per migliorare tecnicamente”.