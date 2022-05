Benitez: “Il mio Liverpool non è paragonabile a quello di Klopp. Io avevo un budget di 20 milioni”

Intervistato da AS, Rafa Benitez, ex tecnico del Liverpool, ma anche di Napoli e Real Madrid, ha parlato del paragone tra il suo e il Liverpool di Klopp.

Queste le sue parole: “Se si analizza il mio Liverpool, quando sono arrivato nel 2004, chi erano i migliori? Gerrard, che era ancora giovane e che giocava in ruoli diversi. Non c’era molto altro in termini di giocatori di livello mondiale. C’era Xabi Alonso, certo, Luis García era un giocatore a cui il Barcellona stava rinunciando. Tra i migliori poi c’è Fernando Torres, che ha segnato 15 o 20 gol in Spagna e con noi ne ha fatti 33. Abbiamo fatto crescere Mascherano, che era un sostituto al West Ham. Lucas Leiva, che in seguito ha trascorso 10 anni nel club; Agger, che costava 6 milioni, ma rispetto a oggi, grandi campioni non c’erano, è stato fatto un lavoro incredibile in quegli anni”.

Benitez non vuole paragoni: “La gente ricorda quella squadra, quella vittoria sul Milan resta nella leggenda. Questo Liverpool ha speso 1.000 milioni, spesi benissimo, è vero. Ecco perché non puoi confrontare il mio Liverpool e quello di Klopp, perché si devono analizzare i contesti. Avevo un budget di 20 milioni. Ora con 20 milioni chi può ingaggiare il Liverpool? Nessuno. Prendono giocatori da 40 milioni per la panchina”.

Foto: Twitter Uefa