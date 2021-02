Benitez: “Ho un grande rapporto con i napoletani ma non tiratemi fuori parole che non posso dire”

Rafa Benitez, ex allenatore, tra le altre, del Napoli, ha parlato ad Onda Cero su un possibile ritorno in Campania, visto che è tra i nomi fatti per il post Gattuso.

Queste le sue parole: “Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre”.