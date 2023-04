Benitez: “Dissi a Spalletti che avrebbe vinto il campionato ma per scaramanzia non rispose nulla. EL? Roma o Juve hanno grandi chance di vincere”

In un’intervista per la Gazzetta dello Sport, ha parlato Rafa Benitez e sulla domanda dedicata all’Europa League di Juventus e Roma risponde così: “Entrambe hanno chance alter. Allegri e Mourinho sanno come si vince. Le difficoltà di quest’anno potrebbero dare qualche motivazione in più ai bianconeri, perché sanno che è l’unica possibilità per essere felici di qualcosa. Sei italiane avanti in Europa? È un’ottima indicazione ma dovrebbe accadere almeno per due anni. L’aspetto principale è la continuità nella gestione societaria, così da garantirsi sempre la presenza internazionale”.

Sullo scudetto del Napoli: “A Liverpool dissi a Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire nulla per scaramanzia. L’eliminazione non cambierebbe nulla, Luciano la sta guidando alla perfezione. I napoletani sentono la squadra dentro di loro. Per questo sarà un giorno memorabile, non solo per la città e la gente, ma in tutto il mondo. Ho incontrato ovunque sostenitori azzurri accomunati dalla stessa passione”.

Foto: rafa benitez foto as