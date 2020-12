Benitez dalla Cina: “Il calcio qui è in crescita, attualmente sono concentrato solo sul Dalian”

Rafa Benitez, ex tecnico di Inter e Napoli, oggi è in Cina al Dalian Yifang, ha parlato così al Corriere dello Sport delle sue prospettive ad un anno dalla scadenza del contratto:

“Qui sono trattato con rispetto: vivo in un club nel quale gli attestati di stima dei dirigenti, dei dipendenti, dei giocatori e dei tifosi appartengono alla quotidianità. Tutti vogliono che il Dalian e il calcio cinese crescano, nonostante ci sia consapevolezza della distanza dall’Europa. E io non considero nient’altro di concreto, sono concentrato sul Dalian”.

Foto: AS