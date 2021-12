Benitez: “Ad oggi ho solo 9 calciatori per la gara del 26, ma la Premier non ha rinviato la gara. Sono allibito”

Giornata di conferenza stampa in Premier League, dove il 26 dicembre, in tono minore, causa Covid, si terrà il Boxing Day.

Tanti i club falcidiati dal Covid, che hanno visto rinviare la propria partita. Tra questi non c’è l’Everton, che nonostante i 12 positivi, non ha visto accettare dalla Premier la richiesta di rinvio della gara con il Burnley.

Di questo ha parlato costernato Rafa Benitez in conferenza stampa: “Con gli infortuni e i casi positivi che abbiamo avuto, ci aspettavamo che la partita sarebbe stata posticipata. Ora devo pensare di arrivare a 11 giocatori, sono davvero sorpreso che ci facciano giocare. Ad oggi non ho gli 11 da poter schierare, arrivo a 9 giocatori disponibili. Domani non so come preparare la gara. Se si può andare avanti così, ditemelo voi. Il problema è che abbiamo solo nove giocatori di movimento a disposizione più tre portieri. Dobbiamo portare cinque ragazzi del settore giovanile che non hanno compiuto nemmeno 21 anni. È pericoloso per noi e forse qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità. Sono allibito, ci sono partite rinviate per molto meno”.

Foto: Twitter Everton