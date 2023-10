Benfica, Rui Costa: “Rivincita per l’anno scorso? No, ma tutti sanno che sono fiorentino e milanista”

Il presidente del Benfica Rui Costa, ex trequartista di Milan e Fiorentina, in seguito al consueto pranzo UEFA con la dirigenza nerazzurra ha rilasciato una breve intervista. Ecco le sue parole:

“Mi aspetto una grande atmosfera, giochiamo la Champions a San Siro con una grande squadra. Rivincite? No, abbiamo perso nella scorsa stagione contro la futura finalista, allora era un quarto di finale, oggi sono i gironi. Dobbiamo vincere, perché col Salisburgo abbiamo perso. Derby? Contro le italiane è sempre speciale, ho giocato 12 anni qui. Non ho sentimenti di rivalità, ho rispetto per tutti, ma evidentemente sono fiorentino e milanista”.

Foto: Sito Benfica