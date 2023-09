Benfica-Porto, Pepe contesta le decisioni arbitrali: spunta un circo sui social

Il Benfica vince, il Porto schiuma di rabbia. A decidere l’incontro la rete di Di Maria per l’1-0 definitivo. La sconfitta non è stata per nulla digerita dal Porto e in particolare dal suo baluardo difensivo Pepe, soprattutto per via dell’arbitraggio. Tra gli episodi contestati, il rosso diretto rimediato da Cardoso al 19′ e un possibile rigore negato nonostante l’intervento di Trubin su Taremi alla mezz’ora. E sui suoi canali social il difensore portoghese ha utilizzato un’immagine decisamente eloquente: un circo.

Foto: Twitter Pepe